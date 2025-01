Zonawrestling.net - WWE: Royal Rumble 2026 in Arabia Saudita? Arrivano diverse conferme

Leggi su Zonawrestling.net

Poche ore fa il portale PW Insider, per mano di Mike Johnson, ha sganciato la bomba. Dopo aver consultatofonti della WWE il giornalista ha rivelato che il prossimo anno lasi terrà in. Se così fosse sarebbe la prima volta dellafuori dagli Stati Uniti da quando è diventato un PPV/PLE nel 1989, l’edizione del 1988 si tenne in Canada, ma fu trasmessa da USA Network. Sempre secondo PW Insider l’accordo è già stato messo nero su bianco, con l’ufficialità che dovrebbe arrivare la prossima settimana nella premiére di Raw su Netflix.Riyadh casa della WWEA stretto giro di posta la notizia è stata confermata anche da Sean Ross Sapp di Fighful Select. L’accordo decennale trae WWE, in scadenza nel 2028, finora ha portato diversi vantaggi alla compagnia che ha tenuto sul suolo arabo 12 PLE, ha registrato due show televisivi e ha inaugurato lo scorso anno a Riyadh la WWE Experience, diventata presto una grande attrazione e si stima che ogni evento abbia generato profitti per circa 50 milioni di dollari.