Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2025 ore 18:30

DEL 4 GENNAIO 2024 ORE 18.20 MATTEO ROSSIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON GLI AGGIORNAMENTI SULLA VIABILITA’ AUTOSTRADALESULLA A1 DIRAMAZIONESUD FILE TRA TORRENOVA E IL BIVIO PER IL RACCORDO IN DIREZIONE APPIA ANCHE COMPLICE UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 18+000, SI TRANSITA AL MOMENTO A CARREGGIATA RIDOTTARIMANIAMO SULLA A1-NAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA FERENTINO E VALMONTONE IN DIREZIONERALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN DIREZIONE TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI IN GALLERIA PITTALUGAIN INGRESSO ARIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE SULL’APPIA ALTEZZA AEROPORTO DI CIAMPINO, CIRCONE REGOLARERALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMASTESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E SANTA CORNELIA ANCHE COMPLICI GLI ALLENAMENTI A PORTE APERTE DELLA SQUADRA CALCIOCON RIPERCUSSIONI IN VIA DI SANTA CORNELIA E SULLA PROVINCIALE FORMELLESE ALTEZZA FORMELLOINFINE SULLA SALARIA AUTO IN CODA PER INCIDENTE TRA LA MOTORIZZAZIONE CIVILE E VIA DEI PRATI FISCALIPASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIOCIRCONE RALLENTATA SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA PER VERIFICHE TECNICHE NEI PRESSI DI VILLA LITERNO.