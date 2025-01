Lapresse.it - Usa, baby ippopotamo pigmeo fa il suo debutto allo zoo in Virginia

Leggi su Lapresse.it

Prima apparizione pubblica per un cucciolo diin uno zoo della. I visitatori del parco hanno potuto vedere il piccolo esemplare femmina di una specie in via di estinzione, nato al Metro Richmond Zoo di Moseley, circa tre settimane fa, il 9 dicembre 2024.Mamma Iris e la sua cucciola sono tornati nell’area della piscina coperta il 30 dicembre: il primo giorno, lo zoo ha abbassato il livello dell’acqua per consentire alla piccola di familiarizzare con l’ambiente, ma sta aumentando gradualmente il livello ogni giorno. L’è originario delle paludi e dei fiumi dell’Africa occidentale: secondo il parco in natura rimangono meno di 2.500 individui adulti.