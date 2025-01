Superguidatv.it - Un Posto al Sole anticipazioni, trame puntate dal 6 al 10 gennaio 2025: Rosa in crisi

Prosegue su Rai Tre l’appuntamento con i nuovi episodi inediti Unal. Cosa ci riserveranno lein onda dal 6 al 10? Riflettori puntati su, che dovrà far luce sui suoi sentimenti. Nelle prossimeUPAS ci sarà spazio anche per Marina, che deciderà di vendicarsi su Roberto dopo aver scoperto che lui le avrà tenuta nascosta una cosa importante.Unalal 10– dopo aver baciato Pino – sentirà il bisogno di prendersi un periodo di riflessione e chiederà al postino di darle un po’ di tempo per riflettere sui suoi reali sentimenti e capire cosa vuole dalla sua vita,Per l’ex compagna di Damiano sarà un periodo tutt’altro che facile, visto che subito dopo riceverà anche una brutta notizia che la lascerà sconvolta.