Iltempo.it - Todde dichiarata decaduta, spese elettorali irregolari. Caos nel campo largo

Si sa che il vento è imprevedibile, che non siamo noi a comandare clima o previsioni meteorologiche. Eppure, questo concetto probabilmente è sfuggito a Pd e Movimento 5 stelle quando Elly Schlein e Giuseppe Conte, dopo la vittoria di Alessandracome Presidente della Regione Sardegna, hanno parlato di «vento che cambia». Si riferivano, e in particolare il volto dei sinistri Elly, al nuovo corso (spoiler, non c'è mai stato) della sinistra come contraltare del Governo Meloni. Ieri la, a circa undici mesi dall'insediamento, è statadal Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d'Appello di Cagliari. Il motivo? Sarebbero state rilevate delle inadempienze sulletenute durante la campagna elettorale dell'anno scorso, che hanno portato all'emissione di un'ordinanza di ingiunzione indirizzata al Consiglio regionale, che ora deve stabilire una data per la decisione sulla decadenza.