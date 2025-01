Quotidiano.net - Tim Cook, Ceo di Apple, dona un milione per l'insediamento di Donald Trump

Leggi su Quotidiano.net

Dopo Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg un altro titano del tech si allinea con la prossima presidenza dild: il Ceo diTimhato a titolo personale undi dollari al comitato che organizza l'del prossimo capo della Casa Bianca. Lazione riflette una collaborazione di lunga data trache include molti incontri durante il primo mandato e una cena in dicembre a Mar-a-Lago, riporta il sito di notizie politiche Axios, secondo cui, orgoglioso delle sue origini in Alabama, crede che l'del nuovo capo della Casa Bianca sia "una grande tradizione americana" e che lazione sarà in nome dello spirito di unità che questa tradizione dovrebbe riflettere.