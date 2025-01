Unlimitednews.it - Thunder inarrestabili, ok anche Celtics, Cavs e Lakers

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Oklahoma non si ferma. La capolista della Western Conference allunga la serie di vittorie consecutive battendo in casa 117-107 i Knicks. In tutto sono 29 su 34 i successi, ma non è stato facile piegare New York ed è stata necessaria una rimonta nell’ultimo quarto per mettere al sicuro la striscia. Ci pensa il solito Shai Gilgeous-Alexander a fare la differenza mettendo a referto 33 punti e 7 assist,se hanno il loro peso pure i 20 punti di Jalen Williams e i 19, dalla panchina, di Aaron Wiggins. Dall’altra parte tutto il quintetto inziale va in doppia cifra con Mikal Bridges che ne fa 24, Jalen Brunson 22 (9 assist), Anunoby (20), Hart 19 e Towns 17 aggiungendo22 rimbalzi, ma non basta per piegare Oklhaoma.A Est comandano sempre i Cavaliers che vincono 133-122 a Dallas.