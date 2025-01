Panorama.it - Thiago Motta, il grande freddo

Leggi su Panorama.it

La notte sballata che rimanda a casa la Juventus, regalando al primo Milan di Sergio Conceicao un derby finale contro l'Inter, rischia di segnare un primo spartiacque della stagione bianconera. La luna di miele tra il popolo juventino e, profeta sbarcato a Torino per cancellare le scorie dell'ultimo Allegri, è terminata: questione di risultati, non un dettaglio nella real casa, ma anche di sensazioni trasmesse nei primi sei mesi di lavoro alla Continassa.La Juventus continua ad essere un cantiere aperto col piccolo problema che la stagione avanza veloce. Metà o quasi è stata consumata, la squadra insegue in campionato dove è al momento fuori dalla zona Champions League - obiettivo irrinunciabile per le casse del club -, sta facendo il suo in Europa e ha fallito il primo trofeo in una semifinale in cui affrontava un avversario in piena crisi tecnica.