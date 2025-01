Tennis | Nishikori torna in una finale Atp dopo 6 anni Opelka non si ferma a Brisbane

Leggi su Sportface.it

E’ durata appena 7 game il duello generazionale tra Keie Juncheng Shang, che alla fine delle loro carriere saranno verosimilmente due dei miglioriti asiatici di sempre. Il giovane cinese è stato infatti costretto al ritiro nel primo set: “Ieri sera avevo la febbre alta, già essere qui in piedi è un miracolo” ha detto agli spettatori presenti, scusandosi con loro.approda dunque all’atto conclusivo nell’Atp 250 di Hong Kong e tornerà a disputare unaa ben 6di distanza dall’ultima volta. L’ultimacon il giapponese risale infatti al torneo didel 2019, curiosamente sempre nella prima settimana dell’anno.Sorpresa MullerLa chance per l’ex numero 4 del mondo è estremamente ghiotta poiché il suo avversario sarà il francese Alexandre Muller, bravo a farsi largo in un lato di tabellone che è andato perdendo i suoi giocatori più quotati.