Superintelligenza e tempo liberato | un’arma a doppio taglio se non impariamo a dialogare

Pochi giorni fa, Geoffrey Hinton, uno dei padri dell’AI e premio Nobel, ha alzato il dito per l’ennesima volta, gridando all’estinzione dell’umanità in seguito all’arrivo dellaartificiale. Carlo Galli, su Repubblica del 30 dicembre, avvisa che la “tecnodestra supercapitalista” è pronta a vincere. Sarà, ma mentre gli oracoli di sventura lanciano ammonimenti, la conoscenza rischia di finire nelle mani di pochissimi, lasciando tutti gli altri al buio.Con una metodologia improbabile, Hinton calcola probabilità della nostra estinzione (secondo lui fra il 10% e il 20%), ma l’AI è già presente nelle nostre vite, invisibile e onnipresente, un po’ come il WiFi: invisibile, ma essenziale. E qui arriva la proposta di Susanna Sancassani, responsabile del centro per l’innovazione dell’apprendimento del Politecnico di Milano (METID), lanciata sui social pochi giorni fa: invece di temere l’ennesima catastrofe, potremmo riconoscere che la “macchina dell’efficienza perfetta”, frutto di spinte liberiste, è diventata il più potente strumento per l’apprendimento profondo e durevole di massa.