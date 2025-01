Iodonna.it - “Squid Game 3”, il teaser della stagione e la nuova bambola Chul-su

Leggi su Iodonna.it

Non ci sarà di aspettare molto per capire come si evolverà la storia del povero (in senso spirituale) Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) – arrivato, nella secondadi Squid2, a partecipare – e possibilmente sabotare – ancora una volta al gioco di massacro organizzato da sconosciuti in una location remota.Netflix ha infatti diffuso a inizio anno un trailerdi Squid3, in uscita entro il 2025. Quindici secondi in cui vengono mostrati tre nuovi giocatori che entrano nell’arena di Un, due, tre, stella! (in inglese il gioco si chiama Red Light, Green Light), dove sono accolti dalla famigerataYoung-hee. La novitàterzaè che ne spunta un’altra, stavolta maschio, di nome-su.“Squid2”. (Netflix)Il terzo capitolo di Squid – annunciato ancora prima dell’uscita del secondo, avvenuta il 26 dicembre – sarà l’ultimo.