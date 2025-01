Ilrestodelcarlino.it - Scuole Moro, pronte nuove aule e l’atrio

Ci sono novità sul cantiere delle"Aldo" di via Cimarosa. Ad annunciarle è l’amministrazione comunale, che in una nota spiega come dalla prossima settimana, al momento del rientro a scuola, saranno riconsegnati alla fruizionedi ingresso, le scale eal primo piano. "Una decina di giorni dopo l’inizio della scuola – proseguono dal Comune - verranno consegnate ad alunni e docenti cinquerinnovate al primo piano, ritinteggiate, con una innovativa illuminazione a led che cambia di intensità a seconda della luce esterna e con una speciale controsoffittatura anti-sfondellamento. Rifatti anche i servizi igienici del piano. A febbraio sarannoanche lerinnovate al piano terreno, di modo che, a seguire, il cantiere potrà spostarsi nell’ala destra dell’edificio.