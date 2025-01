Lortica.it - San Zeno e l’inquinamento: la Regione Toscana si sveglia tardi

La“scopre” che nell’area di San(Ar) e limitrofe c’è un inquinamento diffuso. Dopo la recente nota dellaindirizzata all’Azienda USL Sudest su casi di inquinamento diffuso nella zona di San, con la quale si chiede se sono (sic!) o erano (ari-sic!) presenti in loco industrie che utilizzano o hanno utilizzato, per la propria attività produttiva, composti organo-alogenati volatili tipo PCE (Tetracloroetilene) e TCE (Tricloroetilene) o trielina.viene da dire “Buongiorno, benta, dormito bene?”.A parte l’ironia su queste “scoperte”, sono oltre 70 – ad oggi – le aziende della suddetta zona industriale che potrebbero usare i suindicati composti per le loro lavorazioni: come per tutti gli inquinanti, gli organo-alogenati si diffondono nell’ambiente in base alle proprietà fisiche e chimiche dei composti e dalla loro persistenza, affinità e diffusione nelle diverse matrici ambientali (acqua, aria, suolo).