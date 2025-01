Lettera43.it - Russia, chiusura temporanea dell’aeroporto di San Pietroburgo a causa dell’abbattimento di un drone

L’aeroporto Pulkovo di Sanè statomente chiuso nella mattinata del 4 gennaio per garantire la sicurezza dei voli civili. L’Agenzia federale russa per il trasporto aereo (Rosaviatsiya) ha comunicato che le restrizioni sono state introdotte alle 7.45 ora di Mosca sospendendo arrivi e partenze Secondo quanto riportato da Rbc-Ucraina, il governatore della regione di Leningrado ha dichiarato che la misura è stata presa in seguito all’abbattimento di unnella regione. Nonostante l’interruzione, la situazione è tornata alla normalità qualche ora dopo, permettendo la ripresa delle operazioni presso lo scalo.Articolo completo:di Sandi undal blog Lettera43