Iltempo.it - Roma, servizi più cari per il Giubileo: aumenti su musei e wc pubblici

Dal 37% a oltre il 50,7 di copertura comunale dei costi di gestione dei principali, con picchi dell'80,4% per la refezione scolastica (a tariffe confermate per i cittadini) e dell'87,2% per i mercati rionali, a fronte di spese complessive salite di circa tre milioni di euro, da 160 a 164. La giunta capitolina ha approvato le tariffe 2025 deia domanda individuale ritoccando verso l'alto, ad esempio, quelle di mostre ee anche per usare i bagni. Prezzi che aumentano con l'inizio delproprio in virtù dei maggiori flussi turistici. Tra gli incrementi in vista c'è quello delle tariffe dei luoghi della cultura per i non residenti a: è previsto infatti un aumento di due euro per quasi tutte le tipologie di biglietti «interi». Aicapitolini e ai Mercati di Traiano, ad esempio, il ticket per non residenti salirà da 13 a 15 euro; da 11 a 13 al Museo della Civilitàna; da 12 a 14 per il Museo dell'Ara Pacis.