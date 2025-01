Ilfoglio.it - Roma-Lazio, un derby della Capitale così non si era mai visto

Leggi su Ilfoglio.it

In quasi 100 anni, una roba mai vista. Basterebbe questo per descrivere l’unicità delche apparecchia una notte primaBefana da brividi. Ovvio, stiamo parlandostracittadinana, e tutti i superlativi appartengono al territorio. Fuori dal Grande raccordo anulare la narrazione si sfarinerebbe, rasentando l’indifferenza. Qui, invece, i 15 punti di differenza tra lae la, raggiungono l’apogeo di un distacco che mai s’eraalla fine di un girone d’andata in Serie A. Fedele narrazione dello stato di salute delle due squadre. Meglio, dei due club. Dopo la primavera del suo scontento – all’alba del ventennio di presidenza – l’all in di Claudio Lotito al tavolo del mercato è stato coraggioso. L’addio di Maurizio Sarri e l’esonero di Igor Tudor, erano pesanti fardelli.