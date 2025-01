Pronosticipremium.com - Roma Femminile, lunedì sfida alla Fiorentina: in palio la Supercoppa

Leggi su Pronosticipremium.com

È quasi tempo di tornare a fare sul serio per la, che inaugurerà il proprio 2025 nel tentativo di conquistare laItaliana. La formazione di Spugna se la vedrà con la, con fischio d’inizio in programma6 gennaio, alle ore 15.30, allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Le giallorosse vorranno partire al meglio dopo la pausa invernale per cercare di trovare il giusto slancio anche in vista della seconda parte di stagione, in cui ci sarà da recuperare terreno anche in campionato.Per la, i primi mesi di questa annata non sono stati semplici, con momenti di difficoltà e di mancata brillantezza che hanno causato infatti il ritardo in Serie A. Sono infatti sette i punti di distacca dcapolista Juventus, che verrà affrontata proprio nel mese di gennaio per cercare di recuperare terreno importante.