Roma e nuovo stadio, a febbraio il progetto finale: costi raddoppiati

Un mese da vivere tutto d’un fiato per la, dove stringere i denti sarà il mantra. Il derby di domani sera apre un gennaio di fuoco sul campo, tra campionato ed Europa League, senza dimenticare la questione CEO ed un calciomercato che vede in Frattesi il sogno proibito da coltivare. Subito dopo sarà tempo di tornare ad occuparsi della questionea Pietralta, un qualcosa a cui i Friedkin tengono molto e per questo inserito anche nel video auguri fatto proprio dal gruppo di proprietà degli americani.La fiducia circa la buona riuscita del piano dei giallorossi è massima, con il 2025, segnala la Gazzetta dello Sport, che risulterà l’anno decisivo per arrivare a ridosso dell’inizio dei lavori. A Trigoria contano di consegnare ilentro la fine di, e trattasi del primo tassello che il Comune della capitale sta aspettando ardentemente.