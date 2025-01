Terzotemponapoli.com - Pradè: “Il risultato è troppo pesante”

Daniele, direttore sportivo della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali del club viola, dopo la sconfitta contro il Napoli. Di seguito i passaggi principali dell’intervista.: “Siamo stati sfortunati sul goal di Kean”Così il Direttore Sportivo: “Oggi mi è sembrato un suicidio proprio nostro. Loro sono fortissimi e non hanno rubato niente, però il. Siamo stati sfortunati sul gol di Kean. Il regolamento è quello e l’ha toccata con il braccio, ma è stato davvero sfortunato perché aveva fatto un gran gol. Nel secondo tempo ci siamo fatti subito male con Moreno che aveva fatto una bella partita. Peccato perché fino a lì aveva fatto molto bene. Ha fatto un’ingenuità che gli servirà per il futuro. Dopo il 2-0 abbiamo avuto una grandissima occasione per riaprirla e sarebbe stata un’altra gara.