Thesocialpost.it - Papa Francesco, scoppia la polemica: “Non abbiamo problemi con gli ebrei, il problema è Netanyahu”

suscita nuove polemiche in merito alla sua posizione sulla situazione in Medio Oriente. Secondo quanto riportato dall’agenzia iraniana Irna, ilavrebbe dichiarato: “Noncon gli. L’unicoè conche, ignorando le leggi internazionali e i diritti umani, ha creato crisi nella regione e nel mondo”. Le dichiarazioni sarebbero state pronunciate durante un incontro con il rettore dell’Università delle Religioni e delle Denominazioni dell’Iran, Abolhassan Navab. Durante il colloquio, Navab avrebbe elogiato la “posizione coraggiosa” dia difesa del popolo palestinese, specificando a sua volta che non ci sarebberocon il popolo ebraico. Le (presunte) affermazioni di BergoglioA queste parole, ilavrebbe risposto criticando il premier israeliano Benjamin, accusato di violare le leggi internazionali e di non rispettare i diritti umani, affermando anche che le organizzazioni internazionali dovrebbero intervenire rapidamente per trovare una soluzione alla crisi in corso.