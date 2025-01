Bergamonews.it - Omicidio di via Tiraboschi, il presunto assassino fermato al confine con la Svizzera

Bergamo. Sarebbe stato rintracciato ealcon laildi Mamadi Tunkara, il 36enne addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour accoltellato a morte venerdì pomeriggio in via, nel pieno centro di Bergamo.Ancora non sono disponibili molto dettagli sull’operazione. A quanto pare, l’uomo era stato ripreso dalle telecamere del supermercato una quindicina di minuti prima del delitto. Non è chiaro se stesse cercando proprio la vittima, incrociata poco dopo in viae uccisa sotto i portici di passaggio Cividini con almeno quattro coltellate tra petto e addome, secondo quanto riferito da un testimone. Un agguato forse premeditato.Seguono aggiornamenti.