Ilfattoquotidiano.it - “Non uscire di casa e chiudete le finestre”: allarme ad Ancona dopo che un’auto si è schiantata contro una colonnina del gas

Nondie chiudere le. E’ la raccomandazione del Comune dipubblicata sui sociall’incidente avvenuto questa mattina in zona Torrette dovevettura ha colpito unadel gas provocando una perdita di gas metano. Sul posto stanno operando quattro mezzi dei vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di Stato. Ci sono persone coinvolte ma non è ancora chiaro quante siano. “Attenzione a Torrette! – è il testo del post – A causa di un gravissimo incidente stradale e una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino”. L’amministrazione precisa che “è transitabile la strada per l’ospedale e verso la superstrada.Notizia in aggiornamentoL'articolo “Nondile”:adchesi èunadel gas proviene da Il Fatto Quotidiano.