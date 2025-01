Liberoquotidiano.it - "Non mi piace, troppa tensione": Roberto Da Crema, le parole su Affari Tuoi e De Martino fanno discutere

"Anni fa ne parlò Bassetti in persona, l'ex numero uno della casa di produzione Endemol, durante una serata a Villa Ada. Poi però non se ne fece nulla":Dalo ha detto al settimanale Di Più, parlando della trasmissione, oggi condotta da Stefano Desu Rai 1. "In passato mi proposero anche di condurre Ok, il prezzo è giusto ma, anche in quel caso, purtroppo la proposta saltò", ha aggiunto il Baffo. Che, poi, sull'attuale conduttore diha detto: "Non micome Deconduce il gioco dei pacchi. C'è. Non è molto divertente. Io condurrei e sarei bravissimo". Daha parlato dei suoi momenti più belli ma anche di quelli più brutti. Tra questi ultimi, l'infarto avuto a Trento, durante una “Partita del Cuore”. "Mi operarono a cuore aperto - ha raccontato - mi salvai per miracolo.