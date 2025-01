Mistermovie.it - Mister Movie | Alessandro Nivola Riflette sul Flop di Kraven il Cacciatore e sul “Momento dell’Urlo Silenzioso”

Leggi su Mistermovie.it

, noto per la sua acclamata performance in The Brutalist, ha avuto un’esperienza completamente diversa conthe Hunter, l’ultimo film di Sony sull’universo di Spider-Man. Nonostante il suo impegno nel ruolo di Aleksei Sytsevich (Rhino), il film ha ricevuto recensioni estremamente negative e ha fallito al botteghino, portando a speculazioni sulla fine del franchise.Un Set Piacevole ma Dietro le Quinte TurbolentiIn un’intervista con The Hollywood Reporter,ha parlato dell’esperienza di lavorare suthe Hunter. Sebbene il film non abbia avuto il successo sperato, l’attore ha descritto il tempo trascorso sul set come “estremamente piacevole”. Ha ammesso di non essere pienamente consapevole delle difficoltà dietro le quinte, facendo riferimento alle discussioni interne e alle possibili divergenze tra i produttori:“Non so davvero cosa sia successo dietro le quinte.