La prima scelta di Conte era De Vrij, l’olandese sondato a dicembre ha detto no (Tuttosport)

fa un rivelazione sul mercato del Napoli. Già aaveva espresso al sua preferenza sul difensore da prendere sul mercato. Era De, difensore dell’Inter, su cui il Napoli ha fatto un sondaggio.ha respinto al mittente la proposta, da lì poi il club azzurro si diretto su Danilo della Juventus.Dopo il no di De, il Napoli ha virato su DaniloIl difensore centrale olandese, si legge su, “veniva considerato alla stregua di un insostituibile dal tecnico leccese. Una stima profonda che aveva indotto il Napoli a sondare il terreno aper completare la propria batteria di centrali, trovando però la porta chiusa. L’Inter, infatti, intende puntare ancora sull’ex laziale. Motivo per cui Denon ha voluto prendere in considerazione l’opzione napoletana, con gli azzurri che hanno virato con decisione sullo juventino Danilo“.