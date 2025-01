Ilfattoquotidiano.it - “La mia asciugatrice non funziona e non capisco il perché” poi l’amara e pericolosa scoperta diventa virale. Donna “salvata” in extremis dalla sorella

I pranzi di Natale, si sa, sono croce e delizia per molte famiglie. Un “caso” che non riguarda solo l’Italia, ma tutto il mondo. Una chiacchiera tira l’altra, qualche domanda inopportuna, battutine non gradite, ma ci sono anche casi in cui un confronto insperato, alla fine, si traduce in un vero e proprio intervento salva-vita.È il caso di Delaney Neal, come riferisce People, che si era recata a casa dellaKailey Bradley per scambiare gli auguri di Natale e pranzare assieme. Durante un discorso è venuto fuori che Delaney aveva uno strano problema con la sua: “Devo buttare dentro i vestiti per tre cicli prima che sano completamente asciutti”.In quel momento è intervenuto, un po’ allarmato, il marito di Kailey, Rane, che si è girato verso Delaney e ha chiesto: “Ma hai pulito il tuo filtro?“.