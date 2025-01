La figlia di Raffaele Cutolo posta un video-omaggio per il padre | pioggia di like e commenti in onore del boss della Camorra

Leggi su Open.online

«Porti il nome di un grande uomo come tuo», «sei numero uno, come tuo», «un uomo con la U maiuscola». Sono solo alcuni deiapparsi sotto il post di Denisedel fondatoreNuovaOrganizzata, pubblicato per celebrare l’amore che “o’ professore” nutriva per la sua Immacolata Iacone (sposata dal capoclan nel carcere dell’Asinara il 26 maggio 1983). È bastato unpubblicato su Facebook in cui i genitori di Denise sono ritratti sempre separati dalle sbarre, in occasione di alcuni loro incontri, per scatenare una serie di pareri osannanti la figura di uno dei criminali più feroci e controversi del secolo scorso, morto a Parma il 17 febbraio 2021, dopo oltre 50 anni di carcere. La denuncia«Mi chiedo a quale tipo di amore possa far riferimento ladi uncondannato a quattro ergastoli», scrive in un comunicato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che da anni si batte contro la criminalità, anche quella organizzata, tanto da finire sotto scorta.