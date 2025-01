Ilfattoquotidiano.it - “Il ritorno in pista? Ancora non riesce ad aprire gli occhi, mangiare e sedersi”. Parla il medico dello sciatore Sarrazin dopo la terribile caduta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“È cosciente, è solo estremamente stanco e sa benissimo cosa gli è successo”. Queste le parole di Stéphane Bulle,della squadra francese di sci alpino, che ha tenuto una conferenza stampa a Lione per aggiornare sulle condizioni di salute di Cyprien, ad una settimana dall’intervento chirurgico cui è stato sottoposto il discesista francese per decomprimere l’ematoma intracranico subito nellasullaStelvio, a Bormio, nel corso della libera di Coppa del Mondo.ricoverato in un reparto di neurochirurgia e si sta ora preparando per “un periodo di recupero” e riabilitazione.“Non abbiamo di certo il tempo che possiamo avere in caso di rottura dei legamenti crociati anteriori. Oggi abbiamo tempi molto più lunghi. Parliamo di mesi, non parliamo assolutamente di un recupero in settimane, questo è irrilevante, inizieremo a permettergli di fare le cose che fanno tutti:sul bordo del letto,bene, alzarsi“, ha spiegato Stéphane Bulle.