Quotidiano.net - Il nuovo leader incontra. Barrot e Baerbock. Ma non stringe la mano alla ministra tedesca

I ministri degli Esteri di Francia e Germania, Jean-Noele Annalena, sono andati a Damasco perre Ahmad al-Chareh,islamista della Siria, dopo la fuga di Bashar al-Assad l’8 dicembre e conosciuto con il nome di Al Jolani. L’incontro aveva l’obiettivo di promuovere una transizione pacifica e inclusiva nel Paese, fondamentale per la stabilità regionale. Nel riceverli, ilha stretto lae ha salutatocon laal cuore. Laha sorriso e unito le mani in segno di risposta. In merito all’incontro, Al-Chareh, ex capo del gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham, ha promesso di dissolvere le fazioni armate e di avviare un dialogo. Ha poi detto che le elezioni potrebbero richiedere fino a quattro anni. Francia e Germania hanno chiesto che sia garantita inclusione politica a tutti i gruppi etnici e religiosi.