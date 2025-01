Lanazione.it - Il 2025 aiuta i portafogli. Benzina, prezzi in calo. La nostra indagine. Ecco dove si risparmia

L’anno nuovo inizia condellapiù bassi rispetto a quelli del luglio scorso e anche rispetto all’inizio del 2024. 40 distributori sui 48 registrati ieri nellaprovincia dall’Osservatorio deidel ministero fanno registraredellaself sotto 1,80 con un massimo di 1,837 e un minimo di 1,699. Nel luglio del 2024 erano solo 14 le pompe con il self sotto 1,80 e si registrava un massimo vicino a 2 euro e un minimo di 1,767. I livelli di prezzo rilevati ieri nellaprovincia non sono lontanissimi dalla situazione del novembre 2022 quando era in vigore il taglio delle accise quando si oscillava tra 1,70 e 1,75 per il self. In provincia di Pistoia, sempre secondo l’osservatorio ministeriale, i diecipiù bassi registrati ieri sono inferiori a 1,760 con il minimo in due pompe sulla statale Fiorentina: al 2Psi vende laself a 1,699 (gasolio a 1,619) e al distributore Conad del Bottegonesi fa il pieno dia 1,715 euro al litro e di gasolio a 1,615.