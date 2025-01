Top-games.it - I 5 migliori personaggi di Dragon Ball

Leggi su Top-games.it

è uno dei manga e anime più famosi e amati di tutti i tempi. In questa classifica elencheremo i 5disecondo noi di Top Games.Creato nel 1984 da Akira Toriyama, seguiamo le gesta di Son Goku e gli innumerevoli amici che il nostro piccolo Saiyan si farà nel corso dell’avventura per proteggere la terra dai nemici che cercano di minacciarne la pace.Tra i tantiche popolano il mondo di, ce ne sono alcuni che si sono distinti per la loro forza, il loro carisma, la loro evoluzione e la loro importanza nella trama.Piccolo, da nemico a uno deiPiccolo è uno deipiù interessanti e complessi di. Inizialmente è il figlio e la reincarnazione del Grande Mago Piccolo, il malvagio signore dei demoni che vuole conquistare il mondo.