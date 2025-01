Liberoquotidiano.it - Gaza, truppe israeliane distruggono un complesso di Hamas nella Striscia

L'esercito israeliano ha diffuso dei filmati delledi Tel Aviv in azionedi. Nelle immagini si vedono i militari cheundiin un'area “conosciuta come il 'Quartiere degli Ufficiali'”. Mentre la guerra continua sul terreno,ha dichiarato in un comunicato che i negoziati indiretti per un cessate il fuoco riprenderanno venerdì, un giorno dopo che l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver autorizzato una delegazione composta da membri dell'agenzia di intelligence Mossad, dell'agenzia di sicurezza interna Shin Bet e dell'esercito per proseguire i colloqui in Qatar.