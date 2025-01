Calciomercato.it - Frattesi all’ombra di Barella: l’Inter ha già individuato il sostituto | CM.IT

Il centrocampista ex Sassuolo reclama più spazio e la Roma è tornata in pressing: le prossime mosse del club nerazzurroSolo 9? concessi da Inzaghi ieri sera nella semifinale di Supercoppa a Davide, partito per l’ennesima volta dalla panchina contro l’Atalanta nella sfida di Riad.Davide(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore delsi è affidato ai suoi big al contrario del collega Gasperini, con l’ex Sassuolo entrato poi nel finale di gara e con i campioni d’Italia che avevano già blindato il passo per la finale grazie alla doppietta da urlo di uno scatenato Dumfries. È ormai acclarato:non figura tra i fedelissimi di Simone Inzaghi e il tutto è certificato dal minutaggio registrato del centrocampista classe ’99 tra la scorsa stagione e quella in corso. Il nazionale azzurro ha avuto più spazio rispetto al primo anno di Inter, ma non sufficiente per scalare le gerarchie e trovare maggiore continuità nello scacchiere interista.