Tvzap.it - Fidanzati morti in Vietnam, come sono stati trovati i loro corpi: è giallo

Leggi su Tvzap.it

in. È mistero su quanto accaduto alla giovane coppia diche hanno perso la vita durante il soggiorno nel Paese del sud-est asiatico. I due sarebbero infattiriin un resort in cui alloggiavano, ma un dettaglio in particolare sta lasciando perplessi gli incaricati delle indagini. Cosa sappiamo dalle prime ricostruzioni. (.)Leggi anche: Alberto Tomba oggi, eccovive eè diventatoLeggi anche: Massimo Giletti, ecco la sua nuova fiamma: è bellissima e famosain: chi eranoLa britannica Greta Marie Otteson, 33 anni, e il sudafricano Els Arno Quinton, 36 anni, hanno perso la vita in circostanze tragiche durante le festività natalizie appena trascorse, nonostante la notizia sia stata diffusa solo nelle ultime ore.