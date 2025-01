Ilgiorno.it - El festival cun el magich conduttor

e Fabio Wolf Se sa che el nost Milan l’è pien de magia, basta pensà a i Re Magi, a la colonna del diavol o a la grata impossibile de piazza S.Sepolcro, ma stavolta Milan el diventa el center de la magia internazional cont on spettacol grandios, el “della Magia”, voluu, dirett e presentaa del poliedrich Raul Cremona, generos amis di Duperdu e de la nostra stralunada compagnia Minima Theatralia. El Raul, meneghin doc, el descend de ona famiglia de circens e l’ha cominciaa de bagaj a fà l’illusionista insema a sò pader. In di ann ‘80 l’è al Derby Club cont el Paolino Rossi, el Brivio e l’Aldo, il Giovanni e il Giacomo e poeu al Ca’ Bianca indove el cognoss el Lauzi, el Valdi e el Svampa. In del ‘97 el debutta a “Mai dire gol” e el diventa ona star del programma. L’è on brav magh, ma la soa intuizion genial l’è stada quella de mett insema magia e comicità cont el sò cabaret magico, indove el se trasforma in di sò personagg improbabil, l’Oronzo, el Silvano, el Manipolini e tanti alter che hann faa scola fin de i primm temp del Zelig televisiv.