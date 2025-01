Unlimitednews.it - Dieci anni senza Pino Daniele, un documentario al cinema

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Sono tranno trascorsidalla morte di, cantautore napoletano diventato ormai partefondamentale della cultura partenopea che, tra l’altro, nel 2025 avrebbe compiuto 70. Per l’occasione sono tante le iniziative messe in piedi e non solo a Napoli. Citiamo, tra tutte, il– Nero a metà” di Marco Spagnoli e Stefano Senardi nelle sale il 4, 5 e 6 gennaio per ripercorrere le tappe fondamentali della vita e della carrieradel cantautore grazie anche alle testimonianze di icone della musica napoletana come Tullio De Piscopo, Tony Esposito, EnzoAvitabile e Teresa De Sio. In realtà la celebrazione di, è iniziata già lo scorso 24 novembre quando allo stadio Maradona, prima della partita Napoli – Roma, è stato presentato in anteprima “Again”, brano inedito cheaveva scritto, prodotto, arrangiato e cantato ma mai distribuito e che è stato pubblicato per volere di Alessandro e Sara, due dei cinque figli che il cantante ha avuto dalle due mogli Dorina Giangrande e Fabiola Sciarrabasi (gli altri sonoCristina, Sofia e Francesco).