Oasport.it - Chicherit si impone tra le auto nella prima vera tappa della Dakar a Bisha. I big si nascondono

Leggi su Oasport.it

Va in archivio con il successo parziale di Guerlaintra lela seconda giornata2025. Dopo il breve prologo inaugurale di ieri, quest’oggi è andata in scena la47ma edizione del rally raid più importante al mondo (che si svolge interamente in Arabia Saudita per il sesto anno consecutivo), con partenza e arrivo adopo 413 km competitivi e 86 di trasferimento.Ottava vittoriacarriera in una prova specialeper il veterano francese, che ha firmato il miglior tempo odierno completando il percorso in 4h35’53” e precedendo sul podio una coppia di Toyota. Seconda piazza a 50? dalla vetta per l’americano Seth Quintero, mentre è terzo il giovane talento sudafricano Saood Variawa a 1’03” beffando di un solo secondo il ceco Martin Prokop (Ford).