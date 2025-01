Terzotemponapoli.com - Chiarugi: “Lukaku sta vivendo un po’ di alti e bassi”

Luciano, doppio ex di Napoli e Fiorentina, è intervenuto nel corso della trasmissione Bordocampo – II Tempo, in onda sulle frequenze di Radio Capri. Di seguito le sue dichiarazioni sulle due compagini.: “La Fiorentina è una bella sorpresa”Così l’ex Viola e Napoli: “La Fiorentina è una bella sorpresa, sta facendo un campionato al di là di ogni più rosea aspettativa. In estate sono stati cambiati molti giocatori, l’allenatore e pure il sistema di gioco. Tutto questo ha portato a fare bene. Poi è chiaro che il campionato è lungo, sono curioso di vedere la partita tra i viola e il Napoli, visto che quest’anno si tratta di uno scontro diretto”.Ti aspettavi un Napoli che potesse avere quest’ottimo inizio di stagione dopo quanto avvenuto l’anno scorso? Ancora: “Il Napoli era reduce da un’annata non positiva, trovarsi in testa alla classifica è importante e anche inaspettato.