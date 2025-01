Ilrestodelcarlino.it - Bucarelli e la diretta tv: "Ulteriore stimolo per fare bene"

In casa biancorossa c’è grande voglia di proseguire nella striscia positiva arrivata a cinque vittorie consecutive. Il dicembre magico della Vuelle, cominciato il 1° con la vittoria schiacciante su Cantù e concluso il 29 con il successo altrettanto netto sulla Fortitudo ha caricato l’ambiente. "Il nostro girone di andata si chiude con la trasferta di Cividale - dice Lorenzo-. Sappiamoche ci attende una partita intensa e su un campo caldo, ma questo sarà diper noi per, anche considerando che per la seconda volta consecutiva saremo protagonisti innazionale sulle reti Rai. Il nostro obiettivo è continuare sullo stesso livello delle prestazioni dell’ultimo mese, mettendo in campo un efficiente gioco di squadra, con l’auspicio di regalare una bella soddisfazione ai nostri tifosi e a noi stessi per iniziare al meglio questo 2025".