Auto e beni mobili ecco i risarcimenti

distrutti o gravemente danneggiati dal terremoto del 2016, ora c’è la possibilità di risarcimento per i proprietari. Lo stabilisce una ordinanza dell’ultima cabina sisma del 2024, su cui le Regioni hanno raggiunto l’intesa. Una novità importante e attesa da quanti hanno avuto, come le, danneggiati dai crolli provocati dalle scosse. "Saniamo finalmente una situazione di disparità per i proprietari di, come le, distrutti dai crolli – spiega il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli (nella foto) –. Abbiamo raccolto un’istanza molto sentita dal territorio e ora assicuriamo delle procedure semplici e risposte rapide ai cittadini, anche grazie al lavoro degli uffici speciali per la ricostruzione". Il contributo è destinato ai proprietari diregistrati, comee altri mezzi di trasporto, che risultavano residenti nei Comuni inseriti nel cratere.