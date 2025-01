Anteprima24.it - Verso Benevento-Catania, scelte quasi fatte: Auteri pronto ad affidarsi all’usato sicuro

Tempo di lettura: 2 minutiA due giorni dalla sfida contro ilin programma domenica pomeriggio alle 15 al “Ciro Vigorito”, prende forma l’undici giallorosso che mistermanderà il campo nel primo impegno del 2025. Il tecnico di Floridia non potrà disporre di Alessandro Nunziante, reduce dall’intervento al menisco e di Antonio Prisco, out per un turno di squalifica ed è scontato l’utilizzo di Nicolò Manfredini tra i pali e Mattia Viviani nel ruolo di play.Non dovrebbero esserci, poi, grossi dubbi sulla possibilità di utilizzare dal 1? a destra in difesa Shady Oukhadda, che sembra aver del tutto superato l’infortunio muscolare al soleo di un paio di settimane fa. Al centro del reparto arretrato, complice il fastidio al ginocchio di Biagio Meccariello, c’è Capellini in pole position per affiancare Filippo Berra mentre a sinistra Antonio Ferrara è davanti nelle gerarchie rispetto ad Angelo Viscardi e Alin Tosca, quest’ultimo utilizzato (senza convincere) in quella posizione a Cava de’ Tirreni.