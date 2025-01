Quotidiano.net - Un lungo weekend di festeggiamenti per incantare e stupire grandi e piccini

Quest’anno, la città di Forlì ha deciso di brillare più che mai con attrazioni, spettacoli ed eventi che culmineranno nella giornata dell’Epifania. “Forlì che Brilla” quest'anno presenta un palinsesto articolato di iniziative: la pista ellittica di pattinaggio su ghiaccio tra le piùd’Italia, la giostrina e le casette di Natale, il maestoso albero di Natale in Piazza Saffi,“I Giardini di Luce” (installazioni luminose all'interno del Parco della Resistenza) e the last but not least il grande concorso “Caccia al Biglietto d’oro”, ispirato al mondo di Willy Wonka e alla nota “Fabbrica di Cioccolato”. Per tutto il periodo di festa sarà possibile collezionare i preziosi biglietti facendo compere in numerosi negozi del centro e, in questo modo, partecipare il 6 gennaio all’estrazione finale di ricchi premi.