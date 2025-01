Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 03-01-2025 ore 11:10

dailynews radiogiornale che Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio sulla sua azione di governo Giorgia Meloni non appendimenti nei rimpianti perché in questi due anni e mezzo non ci siamo mai risparmiati e spiega che pur essendo stata chiamata dagli italiani e governare l’Italia in una fase estremamente complessa questa complessità dice abbiamo sempre cercato di muoverci seguendo un unico e bussola quella dell’interesse nazionale e lei da presidente del consiglio dice non ho mai fatto una scelta della quarta dovermi vergogna l’Italia inoltrato una nuova richiesta di RAM per la liberazione di Cecilia sala giornalista arrestato e detenuta nel carcere di evin con l’accusa di aver violato le leggi della Repubblica islamica abbiamo chiesto ancora una volta la liberazione di Cecilia sala perché detenuta senza alcun motivo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio tajani intervenendo in diretta su Rete 4 spero in tempi non lunghi per rilascio aggiunto poche ore prima la madre di Cecilia per noi aveva incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi una è tardi Football una madre single il padre di tre figli e tanti giovani cominciano ad avere un volto è un nome le 14 vittime dell’attacco terroristico delle ex militare radicalizzato il Samsung di già bar che incontro la folla di Bourbon Street New Orleans celebrava all’inizio della città all’Inter America piangersi morti ben tre tre 35 feriti si contano due poliziotti due cittadini israeliani uno studente dell’università della Georgia un bambino di 8 anni è riuscita a sopravvivere da solo per 5 giorni in un parco dello Zimbabwe tra leoni ed Elefanti a raccontare la vicenda è stata sui social la parlamentare un muro mezzi che ha spiegato che il bambino è sopravvissuto dormendo appollaiato su una roccia in mezzo leoni ruggenti delle canti di passaggio mangiando frutti selvatici andiamo negli Stati Uniti due persone sono morte altre 19 sono rimaste ferite nello schianto di un piccolo aereo sul tetto di un grande stabilimento di di mobili a fullarton nel sud della California dove erano lavoro almeno 200 persone non è ancora chiaro Se le due vittime fossero lavoratori dell’azienda o a bordo del velivolo l’aereo è precipitato meno di minuti dopo il decollo dall’aeroporto Municipale di Fulton nella contea di Orange e noi per il momento ci fermiamo qui a voi ancora l’augurio di un buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa