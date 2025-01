Tragedia in una clinica pontina | 76enne si reca per degli esami ma muore misteriosamente L’esposto in Procura dei familiari

Leggi su Dayitalianews.com

Una donna di 76 anni deceduta dopo il ricovero per accertamenti mediciÈ iniziato come un semplice ricovero per accertamenti e si è trasformato in una: una donna di 76 anni, ricoverata in unaprivata di Latina per approfondimenti sulle cause di un malessere improvviso, è deceduta il primo giorno di degenza, dopo la somministrazione di un farmaco anticoagulante.L’episodio ha sollevato gravi interrogativi sui protocolli seguiti nella struttura sanitaria e ha spinto idella donna a sporgere denuncia querela, dando il via a un’inchiesta da parte delladi Latina.Un percorso clinico travagliato: dai giramenti di testa al ricoveroTutto è iniziato il 14 dicembre, quando la donna, dopo aver avvertito giramenti di testa anomali, aveva deciso di sottoporsi a una serie di analisi del sangue.