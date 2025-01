Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-01-2025 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati si mantiene nel complesso scorrevole ilsulla rete viaria cittadina qualche problema sulla Salaria dove c’è una riduzione della sede stradale alla pizza dell’ aeroporto dell’Urbe in quanto sono in Corso alcuni lavori di potatura è bene ciò sta provocando incolonnamenti in direzione della tangenziale nessuna segnalazione di viaco sul Raccordo Anulare Attenzione In ogni caso lavori segnalati tra le uscite di Casal del Marmo di Ottavia in direzione della Cassia nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente concludi nell’estrema periferia est in via Prenestina all’altezza di via Modolo Ci troviamo nella zona di Colle del Sole da ieri via della Stazione Tiburtina è chiusa altra il piazzale della stazione e Piazzale delle Crociate la casa una ballamento della sede stradale lavori di potatura anche al Lido di Ostia Viale deignoli 3 via delle Gondole via dei Traghetti raccomandiamo tutte le attenzioni del caso maggiori altre notizie sul sito