Unlimitednews.it - Teatro Massimo di Palermo, boom di risultati nel 2024

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – “Notevole incremento del pubblico degli spettacoli e delle visite guidate,economici eccezionali, 60 tra nuove assunzioni e stabilizzazioni del personale, investimenti in attrezzature”. Questi i principali traguardi raggiunti neldalla Fondazioneche, si legge in una nota, “ha realizzato nel corso dell’anno 316 manifestazioni e oltre 50 attività gratuite, anche in sedi esterne al; queste ultime soprattutto per progetti di forte impatto sociale, che testimoniano il continuato impegno della Fondazione nella diffusione dell’arte come mezzo di formazione culturale e civile”.“Con la programmazione di opere e concerti del cartellone– sottolinea la nota – la Fondazione ha attratto circa 145 mila spettatori paganti con un aumento significativo del pubblico dei giovani under 35 che ha fatto registrare più di 45 mila presenze eeconomici importanti.