Spider-Man scopriamo insieme quali sono le storie migliori

Cari amici di Top Games, oggi in questo articolo vi diremosecondo noi della redazione ledell’arrampicamuri più amato del mondo, ovvero-Man.-Man è uno dei personaggi più famosi e amati della Marvel Comics, che da 60 anni ci regala avventure emozionanti, divertenti e drammatiche. Tra le tanteche hanno segnato la sua carriera, ecco una classifica delle.L’ultima caccia di Kraven, una delledi-Man in assolutoQuesta probabilmente è il racconto più acclamato e famoso dell’Uomo Ragno, in cui il suo nemico Kraven il Cacciatore lo sfida in un duello mortale, con un finale sorprendente e tragico.Una storia psicologica, cupa e intensa, che esplora i temi dell’identità, della follia e della morte. Kraven sarà protagonista di un film a lui dedicato e chissà come verrà rappresentato in assenza del suo nemico-Man.