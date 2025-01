Pronosticipremium.com - Roma-Lazio, Ranieri LIVE: “Celik ha la febbre, Pellegrini si fa carico di ogni responsabilità”

Poco più di 48 ore ci separano dal derby tra, una partita carica di significati e aspettative. Il derby della Capitale, valido per il 19° turno di Serie A, andrà in scena domenica 5 gennaio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Seguidalle 13:00 la conferenza stampa di Claudio. 2 minuti fa3 Gennaio 2025 13:13 13:133 minuti fa3 Gennaio 2025 13:12 13:12Cosa la preoccupa della?Laè tutto un insieme e tengo in considerazione tutte le cose. Anche Baroni però starà tenendo conto di tutto.5 minuti fa3 Gennaio 2025 13:09 13:09Perchénon gioca?Si tratta solo di una questione psicologica. Lui soffre questo fatto dei tifosi e io devo tenere presente se un giocatore se ne va fao gli scivola via. Il suo peccato è che si carica tutti i problemi.