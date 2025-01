Pronosticipremium.com - Roma, Lazio nel mirino: Ranieri si affida a Mancini

Leggi su Pronosticipremium.com

Il 2025 ha aperto i battenti e per laè un anno di profonda rivoluzione. Già, perché i giallorossi vogliono lasciarsi definitivamente alle spalle un avvio di stagione estremamente difficile, dimostrando che la strada intrapresa nelle ultime settimane è quella positiva. L’obiettivo, più nello specifico, è mettere in cascina punti e continuare a risalire la china di una classifica deficitaria. I capitolini stanno preparando con cura la prossima gara con la, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un derby da vincere senza se e senza ma, contro l’avversario cittadino.Claudiosa che quella contro i biancocelesti potrebbe risultare la partita spartiacque dell’annata, per dar prova una volta per tutte che la Lupa è tornata dal punto di vista dei risultati e della mentalità.