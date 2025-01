.com - Roma-Lazio, ecco il piano sicurezza per il derby della Capitale

(Adnkronos) – Si gioca, massima attenzione per il primoin orario notturno dopo 6 anni. Durante il tavolo tecnico che si è concluso in Questura è stato deciso di attivare già dalle prime oremattina di sabato i servizi preventivi in vista del match in programma domenica 5 gennaio allo stadio Olimpico. Per la giornata di domenica sono state individuate quattro zone diverse nell’area dell’impianto sportivo nelle quali ci saranno i contingentiforza pubblica e personale dedicato ai servizi di osservazione delle rispettive tifoserie. Sarà massiccio l’impiego del dispositivo in una domenica che inizia alle 10 con l’aperturaPorta SantaBasilica di San Paolo fuori le Mura e finisce con la partita alle 20.45. In una città ormai ampiamente presidiata per il Giubileo, all’occorrenza il dispositivo in funzione per ladei pellegrini e dei turisti andrà a integrarsi a quello previsto per la stracittadina nelle aree caratterizzate da un maggior afflusso di turisti.